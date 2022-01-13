"Микола Леонтович та його Щедрик". У Вінниці відбулась прем'єра фільму

В кінотеатрі "Родина" відбулась премʼєра фільму "Микола Леонтович та його Щедрик". Присвятили його до 100-річчя з дня виконання твору Леонтовича "Щедрик" в найбільшій концертній залі Нью-Йорку, розповідає режисер стрічки вінничанин Василь Медяний.

Ідея зародилася у нього, розповідає, після поїздки до Сполучених Штатів Америки на Різдво ще 2015. "Щедрик" Леонтовича, каже, там лунав звідусіль. У нас же про всесвітньо відомого композитора з Вінниці знають не всі.

Фільм — це документальна стрічка, тривалістю 35 хвилин. В ній йдеться про життя та творчість композитора, як створювався твір, який став відомий на ввесь світ, — розповідає режисер. Відзняли стрічку на вінницькій студії SwitVideo Production за підтримки міськради.

Роль Миколи Леонтовича у стрічці зіграв священик Назарій Давидовський. Каже, під час роботи над фільмом пізнав та відкрив композитора для себе по-новому.

"Він ніколи не падав духом, казав дружині, я вивчусь на композитора, не журись", — каже Давидовський.

Актриса вінницького лялькового театру Вікторія Фільваркова у стрічці зіграла студентку Миколи Леонтовича — Надію Танашевич, яка була закохана у свого викладача.

"Я б не сказала, що мені було складно, але я відрізняюсь по характеру, а там треба бути спокійнішою. Мені це сподобалось", — розповідає Танашевич.

Фото: Суспільне Вінниця

Робота над фільмом тривала три роки. Знімали стрічку не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Канаді, — каже Медяний. Для виконання творів Леонтовича були задіяні хори "Соломія" Назарія Давидовського, вінницької обласної філармонії та хор Собору Святої Покрови в Канаді.

Фото: Суспільне Вінниця

На допрем'єрний показ кінострічки за підрахунками Суспільного завітало до півсотні глядачів. Вінничанка Аліна Калашнікова говорить, фільм вартий уваги. До того ж, на реальних подіях.

"Я дуже вражена, цікаво було почути цікаві факти, драматичні моменти мене сильно розчулили", — каже Калашнікова.

Фото: Суспільне Вінниця

Фільм Василя Медяного про "Миколу Леонтовича та його Щедрик" у кінотеатрі "Родина" крутитимуть ще й завтра, 14 січня. Сеанс розпочнеться о 13:30. Вартість квитка — 50 гривень. Далі його покажуть у районах області.

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