У Центрах надання адміністративних послуг Івано-Франківської територіальної громади впровадили нову послугу. Тепер тут можна подати клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня", розповіла Суспільному заступниця директора департаменту адміністративних послуг Оксана Станіславська.

Послугу надають в усіх територіальних підрозділах ЦНАПу Івано-Франківської громади: трьох відділеннях Івано-Франківська та 18 – у селах громади. Працівники центрів допомагатимуть жінкам, які хочуть отримати почесне звання "Мати-героїня", підготувати клопотання до обласної державної адміністрації, а відтак — до Президента України.

Фото: Суспільне Карпати Послугу надають в усіх територіальних підрозділах ЦНАПу Івано-Франківської громади

Право на почесне звання "Мати-героїня" мають матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, розповідає Оксана Станіславська.

"Для звернення батьки приносять із собою пакет документів. Це обов’язково має бути паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження усіх дітей, їхня характеристика, щоб врахувати нагороди, якщо вони в них були, — похвальні листи, грамоти, подяки. Обов’язково повинні бути документи, які підтверджують, що у заявниці немає судимості, а діти не перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Також потрібна характеристика на маму, якщо вона працює, та документи про освіту дітей", — розповідає Оксана Станіславська.

Фото: Суспільне Карпати Право на почесне звання "Мати-героїня" мають матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей

Оксана Станіславська каже, що у ЦНАПі зараз працюють над тим, аби впровадити таку послугу онлайн. На офіційному сайті центру необхідно буде завантажити свої документи й заповнити заяву. Її розглянуть впродовж 30 днів. Рішення про нову адміністративну послугу міськвиконком ухвалив 5 січня 2022 року. Відтоді, зі слів Оксани Станіславської, нею ще не скористалася жодна людина.

З 2007 року більш як 220 жительок Івано-Франківська отримали почесну нагороду "Мати-героїня", каже заступник директора департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради Назарій Куземка. З його слів, це — нагрудний знак, посвідчення та одноразова матеріальна виплата у розмірі десяти прожиткових мінімумів.

Фото: Суспільне Карпати З 2007 року більш як 220 жительок Івано-Франківська отримали почесну нагороду "Мати-героїня"

"У нас є дуже багато віддалених населених пунктів, які географічно розташовані далеко від обласного центру. Людям доводиться долати багато кілометрів для того, щоб потрапити в орган місцевого самоврядування і подати необхідний перелік документів. Послуга дасть можливість людям на місцях звернутися до свого віддаленого територіального підрозділу ЦНАПу, бо у кожному селі є свій", — каже Назарій Куземка.

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