Жителька Сватівщини отримала почесне звання "Мати-героїня"

Указом Президента України у грудні 2021 року сімом жителькам Луганщини присвоїли звання "Мати-героїня". Одна з них – мешканка села Коломийчиха Сватівського району Тетяна Марчук, яка разом зі своїм чоловіком Віктором виховує сімох дітей. Найстаршому їх сину – Ростиславу 27 років, а найменшому – Богдану сім.

Родина Марчуків живе на околиці села Коломийчиха, двоє старших синів живуть у Харкові та Мукачеві.

"Думала буде двоє всього, а тоді пішло-пішло. Було два сини, тоді доцю. Як без доці. У нас в роду ні по чоловіка лінії, ні по моїй лінії немає дівчаток. Самі хлопці – сини", – розказує Тетяна Марчук.

Діти Тетяни Марчук, фото: Суспільне Донбас Тетяна Марчук разом зі своїм чоловіком Віктором виховує сімох дітей

Два старших сини Марчуків – Ростислав та Владислав учасники бойових дій на Донбасі. Ростислав повернувся до мирного життя й наразі з родиною живе у Харкові. Владислав – військовий, перебуває у постійному місці дислокації у Мукачеві. Тож за старшу зараз вісімнадцятирічна Вікторія. Дівчина допомагає батькам по господарству.

Середня донька Анна – відмінниця і мріє стати юристкою. Наймолодший у родині Богдан, йому сім років.

Чотири року тому у будинку де мешкала родина сталась пожежа, під час якої повністю згорів будинок.

"Згоріли у нас фотокартки. Як хата згоріла у нас погоріло все – нічого не залишилось. І одяг і все. В чому були – в тому і залишились", – розказала Тетяна.

За словами жінки, після пожежі родині допомогла керівниця місцевої агрофірми Ніна Надоля. Вона допомогла родині купити новий будинок.

За даними Коломийчиської сільської ради Тетяна Марчук – друга жителька їх громади, яка має звання "Мати – героїня".

Що відомо

За даними Офісу Президента, 14 грудня 2021 року відзнаку присвоїли 1 010 українкам. Більшість з них мешкає у Волинській області – 190 жінок.

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