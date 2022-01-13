Жодну людину не оштрафували на Закарпатті за відсутність світловідбивних елементів. Про це 13 січня Суспільному повідомив речник Патрульної поліції області Ернест Завадський.

З 2020 року пішоходи у темний час доби мають носити світловідбивні елементи. Зміни до правил дорожнього руху прийняла Верховна Рада.

10-річний Микола Танинець на куртці та сумці має сітловідбивальні елементи. Розповідає, їх придбала мама аби його було помітно, коли на дворі темно.

"На курточці, і тут на сумці. Фари машини світять, воно відбивається і водії бачать, що ти йдеш", пояснив хлопець.

Суспільне Закарпаття

6 років за кермом автомобіля Володимир Тарча. Каже, за межами міста світловідбивних елементів на пішоходах та велосипедистах не вистачає.

"В місті якось не було, але на дорозі, за містом так уже декілька разів було, що дуже темна дорога, я їду і там людина з нівідкіля з’являється серед дороги, десь йде, або на велосипеді їде, буває дуже небезпечно, — сказав чоловік. — Але краще б було, щоб були з світловідбивальними елементами".

На сторінці патрульної поліції вказано: людину в чорному одязі у темряві водій може не помітити. Людину в білому – видно за 53 метри, а якщо вона носить світловідбиваючі елементи, її можна помітити за 130 метрів.

Патрульна поліція Закарпатської області

Існують різні види світловідбиваючих елементів. Це нарукавники, жилети, браслети, налІпки на одяг, стрічки, каже речник патрульної поліції області Ернест Завадський.

"Світлоповертаючими елементами користуються батьки та діти, — розповів Ернест Завадський, — це скажімо такі, соціально відповідальні батьки, які розуміють, що треба позначити, наприклад, дитячий візочок, або велосипед, або ті засоби пересування, з якими вони знаходяться на вулиці у темну пору доби. Іноді потерпілі або учасники ДТП зазначають, що вони не помітили пішохода або велосипедиста через те, що він або за швидко з’явився у них на шляху, або банально, власне, не був нічим позначений на дорозі".

За словами Ернеста Завадського, нині в Україні нема штрафів за відсутність у пішоходів світловідбивальних елементів.

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