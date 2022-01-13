Чому на Хмельниччині учасники АТО/ООС не можуть скористатися виділеною землею

100 учасників бойових дій не можуть користуватися земельними ділянками під забудову у Старокостянтинові. Про це розповів голова ГО «"Учасники АТО міста Старокостянтинів" Сергій Жмурко. За його словами, у місті 2,5 тисячі учасників бойових дій, з них під особисту забудову землю отримали 500 осіб. Чому учасники антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, оформивши документи та проплативши кошти, за словами Сергія Жмурко, не можуть користуватися земельними ділянками, розповість Суспільне.

На виготовлення проектно-технічної документації витратив три тисячі гривень, каже учасник бойових дій Ігор Афонічєв. "У мене є на руках рішення сесії міськради. Я заплатив 3 тисячі на оформлення документації. Але землі я не отримав, оскільки землю заарештував суд. В іншому місці землі мені ніхто не дає і три тисячі ніхто не повертає", - каже чоловік.

За документи на землю заплатив 400 гривень, говорить учасник бойових дій Леонід Фелюшка. Каже, виділили землю під будівництво. Але отримати не може, бо земля заарештована.

Землю арештували в рамках кримінального провадження, яке проводить Державне Бюро розслідувань, каже голова ГО "Учасники АТО міста Старокостянтинів", депутат Старокостянтинівської міськради Сергій Жмурко. Учасники бойових дій оплатили кошти за документи на землю, але користуватися нею не можуть.

"Оплатили кошти близько 3.5 тисяч. Коли проводиться досудове розслідування, ці землі заарештовані, вони не є власниками цієї землі. Тобто, виходить, землю не отримали, кошти оплатили і питання це зависло в повітрі, - каже Сергій Жмурко. - Ми, як громадська організація, не підтримуємо того, що виділяються землі оборони в воюючій державі, де землі становлять величезний ресурс для оборонного відомства. Виділяти землі, забирати без їх відома, і виділяти у приватну власність у правовій державі це неможливо".

Про землі, які перебувають під арештом, секретар Старокостянтинівської міськради Олександр Степанишин каже так: "Міністерство оборони вважає, що то їхня земля. І ми сьогодні в них, в судовому процесі, доказуємо, що ми праві, і ця земельна ділянка територіальної громади, яка має право нею розпорядитися".

Державне Бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно роздачі земель міністерства оборони, розповідає прессекретарка теруправління Державного Бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасимук. За її словами, кримінальні провадження відкриті за привласнення військового майна шляхом шахрайства, що вчинене в особливий період, та зловживання владою.

"11,5 гектарів земель оборонного призначення було відчужено з порушенням законодавства, розділено на 81 ділянку та передано під приватне будівництво. ДБР встановлює причетність осіб Старокостянтинівської міської ради", - додає Катерина Герасимук. За її словами, статті, за якими порушено кримінальне провадження, передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

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