За несплату штрафів на Харківщині вилучили 87 автомобілів порушників руху

З жовтня 2021 року у Харківській області вилучили 87 автомобілей, власники яких порушили правила дорожнього руху та не сплатили штрафи.

Про це Суспільному розповів заступник керівника Східного міжрегіонального управління Мін'юсту Сергій Розумний.

За його словами, 13 січня через штрафи на загальну суму 42 тисячі гривень вилучили машину Renault Kangoo. Виконавче провадження щодо власника авто містило 14 проваджень за 2020-2021 роки, усі через штрафи за порушення руху, в тому числі за ст. 130 — керування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

Де автомобіль, в Мін'юсті дізналися від поліції — інформація надійшла з поста поліції в Пісочині. Виконавці відігнали автомобіль на штрафмайданчик.

"Автівки, які перебувають у розшуку, будуть вилучатися у разі несплати заборгованості. Власник може повернути машину тільки після сплати боргу в повному обсязі з урахуванням витрат виконавчого провадження та виконавчого збору", — пояснив Сергій Розумний.

За словами Розумного, загалом на Харківщині у розшуку за різними виконавчими провадженнями перебувають близько п'яти тисяч машин.

Що відомо

З осені 2021 року у водіїв, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості, Державна виконавча служба вилучає транспортні засоби. Через резонансні ДТП програма першою почала діяти у Харкові.

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