Понад 4 тисячі пачок нелегальних цигарок виявили на Дніпропетровщині

12 січня, у Кам’янському, поліцейські вилучили понад 4 тисячі пачок тютюнових виробів, які реалізовувалися без відповідних документів. Про це йдеться на сайті Нацполіції у Дніпропетровській області.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого майже 150 тис. гривень.

Відносно реалізатора складені адмінпротоколи за ч.1 ст.156 та ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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