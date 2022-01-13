Понад 4 тисячі пачок нелегальних цигарок виявили на Дніпропетровщині

12 січня, у Кам’янському, поліцейські вилучили понад 4 тисячі пачок тютюнових виробів, які реалізовувалися без відповідних документів. Про це йдеться на сайті Нацполіції у Дніпропетровській області.
За попередніми підрахунками, вартість вилученого майже 150 тис. гривень.
Відносно реалізатора складені адмінпротоколи за ч.1 ст.156Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами та ч.1 ст.164Порушення порядку провадження господарської діяльності Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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