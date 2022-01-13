В селі Кам'янка Чернівецької області травмувався 7-річний хлопчик. Внаслідок падіння він отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Про це у коментарі сказав завідувач реанімаційного відділення міської дитячої лікарні Степан Басистий.

12 січня хлопчика без свідомості госпіталізували до міської дитячої лікарні в Чернівцях. Дитину вводили в медикаментозний сон. Наразі він дихає самостійно за допомогою інтубаційної трубки, каже Басистий.

За інформацією прокуратури, хлопчик травмувався на території Кам’янецького ліцею.

Директорка ліцею Світлана Тріфан у коментарі Суспільному сказала, що учень другого класу після уроків дорогою додому заліз на приміщення колишнього тиру.

"Він оступився і впав. Швидку не викликали, бо не було ознак травм. Однак пішки його не відпустили, додому його відвезли. Через пів години вдома йому стало погано і викликали швидку", - каже Тріфан.

За її словами, приміщення колишнього тиру розташоване на території школи, але не належить закладу, відтак огородити його не можуть.

У прокуратурі розпочали розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками ліцею. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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