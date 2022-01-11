Купили на ринку на Зеленій. На Буковині скажена вівчарка покусала господаря

У Чернівецькій області вівчарка покусала чоловіка. У собаки виявили сказ, невдовзі тварина померла. Чоловік придбав вівчарку на ринку на вулиці Зеленій в Чернівцях без документів на тварину.

Про це Суспільному Буковина сказала начальниця обласного управління Держпродспоживслужби Аліна Гаєвська.

За її словами, 26 грудня чоловік годував собаку в себе на подвір'ї, тоді вона його вкусила. Собаку відправили на десятиденний карантин, проте вже за три дні вона померла. Також на карантині було домашнє господарство в Сторожинці, де тримали собаку.

В лабораторії виявили сказ у вівчарки. За словами господаря собаки, він придбав її на початку грудня на "Верхньому" ринку на вулиці Зеленій в Чернівцях. У тварини не було документів про щеплення та ветеринарних паспортів.

За словами Гаєвської, на ринку на вулиці Зеленій не можна продавати тварин, оскільки базар не відповідає ветеринарно-санітарним нормам. Згідно з правилами, тварин мають продавати на окремій території на відстані щонайменше 200 метрів від житлових будинків та інших торгових площ. Також на кожну тварину має бути виділено півтора квадратного метра площі. Працівники держпродспоживслужби робили перевірки на ринку і виявили, що цих вимог не дотримуються.

Також служба зверталася до міськради Чернівців, аби привести територію ринку до належного стану або ж виділити іншу торгову площу. У міськраді давали відповідь, що виділити нову територію немає можливості.

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