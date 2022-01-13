Як змінився податок на житло у 2022 році, у програмі "Сьогодні. Головне" розповів заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС в області Володимир Брудко.

За його словами, цей податок запровадили у зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу у 2014 році. Нарахування розпочалися у 2015 році. Це був податок на житлову нерухомість, поступово вносили зміни до Податкового кодексу і з часом стали оподатковувати ще й нежитлову нерухомість. Прив’язали податок до мінімальної заробітної плати, тому щороку через її зростання збільшувався і податок на житло. Спочатку цей податок сплачували лише ті громадяни, які володіли житловою нерухомістю. Сума відрахувань у 2015 році складала 1,5 млн грн. раховуючи всі зміни до місцевого бюджету надходить майже 70 млн грн.

"Не оподатковуються квартири до 60 кв. м. і будинки до 120 кв. м. Органи місцевого самоврядування мають права встановити додаткові пільгові умови на оподаткування нерухомості. Рішенням сесії міської ради для жителів Тернополя було встановлено межу 70 кв. м. для квартир. Тобто, хто мав нерухомість до 70 квадратних метрів, то податок не сплачував. У зв’язку зі змінами до податкового законодавства ця норма не діє і не оподатковуватимуться квартири площею до 60 квадратних метрів. Торік за кожний квадратний метр додаткової площі нарахували 47 гривень, а в цьому році вже 60 гривень", – каже Володимиро Брудко.

Основне завдання податку на житло – наповнення місцевих бюджетів. За 2021 рік до міського бюджету надійшло 77, 1 млн грн.

"Аналогічний податок є у всіх країнах Європи, окрім Мальти та Ірландії. Так, у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині механізм нарахування такий же, як в Україні. У Франції, Великобританії нараховують податок за рішенням місцевих муніципалітетів. У Німеччині податок залежить від оціночної вартості об’єктів житлової нерухомості. Там встановлена базова ставка 0,35 % від оціночної вартості житла", – розповів Брудко.

Також українське законодавство передбачає податок на надлишкову площу. В кого є квартира площею понад 300 квадратних метрів чи будинок площею більше 500 квадратних метрів, то додатково сплачують податок 25 000 гривень на рік.

Податок нараховується до 1 липня, а також до 1 липня надсилаються платіжні повідомлення про це. Після отримання платіжки у термін 60 днів потрібно сплатити гроші.

Читайте також