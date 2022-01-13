Особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко офіційно працевлаштували в Офісі президента України. До цього вона, за даними журналістів-розслідувачів, отримувала зарплатню від "Студії Квартал-95", однак працювала на главу держави.
Інформацію про прийняття на роботу надали в Офісі президента Слідству.Інфо.
"Левченко Марію Валентинівну призначено на посаду заступниці керівника Кабінету президента України – керівниці Служби забезпечення заходів президента України", —ідеться в офіційній відповіді ОП на запит журналістів.
Водночас в Офісі президента не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.
ЇЇ працевлаштували 21 грудня 2021 року, через пʼять днів після публікації журналістського розслідування про друзів президента Зеленського, які обіймають посади у державі — серед них була і сама Левченко.
Як відомо, Левченко заміжня за колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.
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