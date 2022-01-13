13 січня на річці Стир волинські рятувальники разом із медиками провели навчання, під час якого показали, як правильно діяти у ситуації, коли людина провалилася під кригу на водоймі.

Як розповів Суспільному начальник водолазного відділення Луцька Андрій Левчук, потрібно не панікувати, розставляти руки, кликати на допомогу та намагатися самотужки вибратися з ополонки.

Суспільне Волинь

Під час навчання в ролі людини, яка провалилася під лід, був водолаз Павло Поліщук. Каже: щоб вибратися з ополонки, треба обережно перевернутися на спину і повзти до берега.

"Слід не панікувати, озирнутися, кликати на допомогу. В першу чергу потрібно розставити руки", – зазначив рятувальник.

Суспільне Волинь

Як надавати допомогу до приїзду рятувальників показав водолаз Андрій Левчук, одягнений у спеціальний костюм, який не пропускає повітря та воду, зберігає тепло, щоб можна було в крижаній воді рятувати людину.

Один зі способів: прив’язати до шнурка палку, кинути її до людини, що потопає, й повзти до неї: "Підручні методи – це палиця, будь-яка гілка, котру можна подати потерпілому й тягнути його. Довга палка теж стає у допомозі. Так само зв’язка з поясів чи будь-якого одягу", – зазначив водолаз Андрій Левчук.

Суспільне Волинь

Людину, яку вдалося врятували з-під криги, потрібно перемістити в тепле середовище та замінити мокрий одяг на сухий та закутати в плед, – розповів фельдшер Волинського центру екстреної меддопомоги Тарас Кузьменко.

Суспільне Волинь

"Важливо мінімізувати перебування людини в мокрому одязі в холодному середовищі. Треба зняти мокрий одяг, щоб не охолоджувалося тіло. По можливості дати теплого чаю чи компоту з цукром, щоб людину стало менше трусити від холоду, а також викликати екстрену медичну допомогу", – додав медик.

Зі слів Тараса Кузьменка, в разі відсутності пледа людину можна огорнути спеціальною термоплівкою, яка часто є медичних аптечках. "Важливо зняти перед цим мокрий одяг", – додав фельдшер.

Суспільне Волинь

Також в рамках навчання рятувальники роздали листівки з правилами безпеки та порятунку кільком десяткам рибалок, які 13 січня рибалили на заплаві річки Стир.

Як розповів лучанин Юрій Дмитрієв, основне правило, яким послуговується під час зимової риболовлі, – не виходити на тонкий лід.

"Був у мене випадок, що я провалився по груди на заплаві, де, мабуть, були течії підводні. То я вискочив назад, перекотився тричі й на колінах відповз від ополонки. Люди тоді були недалеко, але я встиг вибратися сам", – каже рибалка.

Суспільне Волинь Рибалка Юрій Дмитрієв

За майже два тижні 2022-го рятувальники діставали з-під криги троє людей. За минулий рік з водойм витягнули 29 волинян, – розповів начальник водолазної групи управління ДСНС України в області Іван Шевчук.

"Нашим підрозділом вже дістали троє людей. Вчорашній випадок, коли 13-річна дитина провалилася, показав, що треба вкотре наголосити батькам і вчителям, щоб слідкували за дітьми в зимовий період", – зазначив рятувальник.

Показові навчання на водоймах, додав водолаз Андрій Левчук, волинські рятувальники проводять двічі на рік.

Що відомо

1 січня 2022-го волинські рятувальники визволили собаку з річки Стир у Луцьку. Тварину дістали на берег, її життю нічого не загрожує.

На заплаві річки Стир у Луцьку 29 грудня рятувальники влаштували зустріч із рибалками та розповіли про правила безпеки під час риболовлі на льоду.

Торік у лютому волинські рятувальники провели навчання водолазів на ставку в мікрорайоні Теремно у Луцьку. Рятувальники відпрацьовували порятунок людини, яка провалилася під лід на водоймі.

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