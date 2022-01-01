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Витягли собаку з річки: волинські водолази врятували тварину
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Витягли собаку з річки: волинські водолази врятували тварину

Лариса Літвицька
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Витягли собаку з річки: волинські водолази врятували тварину Суспільне Волинь

З річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Її життю нічого не загрожує, - розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.

Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.

Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.

Що відомо

  • У Луцьку врятували собаку, який впав у триметрову яму біля одного із магазинів. Спершу пса намагалися дістати перехожі, зрештою викликали на місце рятувальників.
  • У червні в селі Усичі на Волині з гнізда на електроопорі випало лелеченя. Щоб повернути птаха до батьків селяни викликали рятувальників.
  • В селі Крупа Підгайцівської громади врятували двох лелек, котрі заплуталися у мотузках. До рятувальної операції застосували автомобіль з автопідйомником.
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