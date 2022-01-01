З річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Її життю нічого не загрожує, - розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.
Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.
Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.
Що відомо
- У Луцьку врятували собаку, який впав у триметрову яму біля одного із магазинів. Спершу пса намагалися дістати перехожі, зрештою викликали на місце рятувальників.
- У червні в селі Усичі на Волині з гнізда на електроопорі випало лелеченя. Щоб повернути птаха до батьків селяни викликали рятувальників.
- В селі Крупа Підгайцівської громади врятували двох лелек, котрі заплуталися у мотузках. До рятувальної операції застосували автомобіль з автопідйомником.