Львів’янин відсудив у львівського комунального підприємства майже 57 тисяч гривень. Рік тому він припаркував автівку біля дому, де на неї впала брила снігу. На його думку, це сталося з вини комунальників, які не почистили дах.

Машину Олександра Бабійчука ремонтували майже рік. На неї впала брила снігу з даху житлового будинку.

"Пошкодило капот, крило, дах, лобове скло, дзеркало, двері там ще зачепило, фара, то я таке не рахую. Фактично, усю передню частину автомобіля розбило. На сьогодні витратив десь 30 тисяч гривень, але то ще не фінал, тому що зараз немає більше грошей, щоб продовжувати", — каже львів'янин Олександр Бабійчук.

Олександр Бабійчук подав до суду на комунальне підприємство, яке мало доглядати дах будинку звідки на машину впала брила снігу. Залізничний суд Львова ухвалив рішення, що підприємство має виплатити львів'янину 56 тисяч 975 гривень.

Представники комунального підприємства “Левандівка” на судові засідання не приходили. У Залізничній районній адміністрації кажуть, що з рішенням суду не погоджуються.

"Сніг, зранку був мороз, в обід — відлига трошки. Невідомо як воно було, як воно сталося. Багато запитань є до рішення суду. Відсутній причинно-наслідковий зв’язок між тим, що брила впала, і чи то з вини ЛКП", — каже керівниця юридичного відділу Залізничної райадміністрації Львова Романа Шуп'яна.

Що робити мешканцям Львова у таких ситуаціях, розповідає правозахисник Дмитро Швець.

"Зафіксувати цей інцидент, зробити фото і відеофіксацію, викликати поліцію, яка також може скласти протокол "Про адмінправопорушення" та з’ясувати, хто є компанією-управителем, яка здійснює догляд і контроль за тим чи іншим будинком", — каже правозахисник.

У Залізничній адміністрації повідомили, що на рішення суду подаватимуть апеляцію.

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