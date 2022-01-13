Тролейбусна лінія, що має з’єднати мікрорайони БАМ та Пасічна в Івано-Франківську, готова майже на 80%. Орієнтовно її будівництво планують завершити до 7 травня 2022 року. Про це Суспільному сказав директор комунального підприємства "Електроавтотранс" Віталій Голутяк.

Будівництво тролейбусної лінії комунальники розпочали у березні 2021 року. За цей час проклали високовольтну кабельну лінію, встановили залізобетонні опори, виготовили й змонтували тягову підстанцію, яку зараз налаштовують, каже Віталій Голутяк. Підстанція розташована на середині маршруту — на вулиці Романа Гурика.

Фото: Суспільне Карпати Підстанція розташована на вулиці Гурика

"Залишається встановити 22 металеві опори. Їх почнуть ставити 24 січня на перехресті вулиць Галицька і Північний бульвар. Сьогодні робітники працюють на кільці вулиці Мазепи. Там встановлюють опори й завершують облаштовувати вуличне освітлення. Я думаю, що десь з березня ми будемо починати натягувати контактну мережу", — каже Віталій Когутяк.

Фото: Суспільне Карпати Тролейбусна лінія, що має з’єднати мікрорайони БАМ та Пасічна в Івано-Франківську, готова майже на 80%, каже Віталій Голутяк

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Майже все устаткування і матеріали, що забезпечуватимуть роботу нової тролейбусної лінії, – українського виробництва, каже заступник директора "Електроавтотрансу" Андрій Тютюник.

Фото: Суспільне Карпати Майже все устаткування і матеріали, що забезпечуватимуть роботу нової тролейбусної лінії, – українського виробництва

"Стовпи — з Білої Церкви, кабелі з напругою 600 V – з міста Прилуки Чернігівської області. Гарантія проєкту — два роки, але в тяговій підстанції є ще вмонтовані компоненти, які мають гарантію до п'яти років", – говорить Андрій Тютюник.

Фото: Суспільне Карпати Гарантія проєкту — два роки, говорить Андрій Тютюник

Проєкт також передбачає заміну вуличного освітлення на світлодіодні лампи. Зараз його почали облаштовувати на вулиці Гетьмана Мазепи. Старі опори, зі слів генерального підрядника Юрія Савчина, демонтовуватимуть.

Фото: Суспільне Карпати Проєкт передбачає заміну вуличного освітлення на світлодіодні лампи

"Встановлять "розумні світильники", які світитимуть саме тоді, коли це потрібно. Все буде програмуватися. Виробник дає на них гарантію п'ять років. Вуличне освітлення вже є встановлене на певних ділянках, і ми, відповідно до готовності, вводитимемо їх в експлуатацію", – розповів Юрій Савчин.

Фото: Суспільне Карпати Проєкт також передбачає заміну вуличного освітлення на світлодіодні лампи, каже Юрій Савчин

Франківка Людмила Тарновецька каже, що тролейбусний маршрут між БАМом і Пасічною – потрібний, адже зараз сполучення між цими мікрорайонами – дуже складне.

"Зараз автобусами "перебиваємося", але тролейбус – це дуже вигідна штука. Він, по-перше, нормально їздить, має відповідний графік і на нього завжди можеш розраховувати. Поїхав собі на ту годину, на котру треба", – розповідає Людмила Тарновецька.

Нова тролейбусна лінія проходитиме вулицями Гетьмана Мазепи, Романа Гурика, Південним та Північним бульварами та з’єднуватиметься з лінією на вулиці Галицькій, каже Віталій Голутяк. Вона зумовить появу нової схеми організації дорожнього руху, а також створення 15 нових зупинок на цьому відтинку.

Фото: Суспільне Карпати Нова тролейбусна лінія проходитиме вулицями Гетьмана Мазепи, Романа Гурика, Південним та Північним бульварами

Завершити будівництво тролейбусної лінії працівники планують швидше, ніж зазначили у контракті.

"Встановити лінію планували за 17 місяців. Робота мала б завершитися у третьому кварталі 2022 року. Але ми зараз працюємо над тим, щоби закінчити швидше, орієнтовно – до Дня міста (7 травня – ред.)", – сказав Віталій Голутяк.

Суспільне Карпати У межах проєкту встановлять "розумні світильники", які світитимуть саме тоді, коли це потрібно

З його слів, для нового маршруту потрібно закупити від восьми до десяти тролейбусів. Радше за все, планують придбати вживані з-за кордону.

Усі роботи зі встановлення тролейбусної лінії фінансують за кредитні гроші Європейського банку реконструкції і розвитку. Вартість проєкту – три млн євро.

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