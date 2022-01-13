На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 068 людей

Впродовж 12 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 068 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 097 прикарпатців, другою — 1 790, додатковою дозою імунізувалися четверо людей. Усього першою дозою щепилися 425 703 жителі, другою дозою медики вакцинували 383 784 людини, додатковою — 132.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 177 людей. Всього ревакцинальною дозою щепилися 677 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 978 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 512.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,01% жителів області, однією дозою — 31,07%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,7% тих, хто отримав першу дозу, та 43,2% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,8%, другою дозою — 23%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,4% і 23,8% відповідно).

57,6% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 36,4% — Moderna, 5,3% — препаратом CoronaVac та 0,8% — вакциною AstraZeneca.

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