Сумчанину, у якого знайшли 800 г забороненої речовини оголосили підозру

Окружна прокуратури Сум повідомила про підозру 30-річному сумчанину. Його затримали напередодні за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляється на сайті Сумської обласної прокуратури. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 12 січня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото Сумської обласної прокуратури

За даними слідства, 30-річний сумчанин розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини на території Сумщини з допомогою так званих закладок. Під час обшуку в нього вилучили близько 130 пакунків та зіп-пакетів вагою майже 800 г. Серед вилученого – наркотичний засіб канабіс, порошкоподібні та кристалічні речовини, схожі на амфетамін та PVP-солі.

Діяльність підозрюваного припиниои працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

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