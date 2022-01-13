В Ужгороді планують перейменувати вулицю на честь загиблого у ООС бійця

В Ужгороді почалися громадські обговорення, щодо перейменування вулиці Заводської на вулицю Максима Польового. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Facebook. Триватимуть обговорення до 12 березня.

Максим Польовий був заступником командира батальйону 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Народився в 1984 році у селищі Наркевичі Хмельницького району. Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве.

Військовий загинув 27 травня 2021 року, поблизу селища Новотошківське на Луганщині, під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів. Бійцю було 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.