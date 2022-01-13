На Полтавщині дороги місцевого значення – проїзні

13 січня вночі на дорогах місцевого значення на Полтавщині працювали 40 автомобілів та 65 робітників. Вони посипали протиожеледною сумішшю автошляхи. Про це Суспільному повідомив речник Агентства місцевих доріг Полтавщини Денис Скриль.

За словами речника, місцеві автошляхи на Полтавщині проїзні, заторів чи обмежень у русі немає. Для посипання використали понад 271 тонну протиожеледних матеріалів.

Протягом ночі підрядні фірми отримали шість скарг від жителів регіону щодо стану доріг.

Станом на 10:00 на Полтавщині не скасовували рейси, розповіла керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко.

Що відомо:

За словами синоптикині обласного гідрометцентру Олени Панченко, ніч із 12 на 13 січня була найхолоднішою із початку 2022-го року на Полтавщині. Температура повітря знижувалася до 15-18 градусів морозу. На автошляхах була ожеледиця.

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