На Полтавщині прогнозують підвищення температури повітря

До кінця дня 13 січня у Полтаві та області підвищуватиметься температура повітря. Але найближчими днями прогнозують вітер, повідомила Суспільному синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Панченко.

Уночі з 13 на 14 січня на Полтавщині температура повітря наблизиться до 0 градусів. При цьому увечері та вночі очікується невеликий сніг, розповіла Олена Панченко.

За її словами, 14 січня удень температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, уночі – від -3 до +2 градусів. Також прогнозують вітер.

15 січня удень в регіоні температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів, уночі – від -3 до +2. Очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Місцями пройде невеликий сніг, розповіла Олена Панченко.

За її словами, ніч із 12 на 13 січня була найхолоднішою із початку 2022-го року на Полтавщині. Температура повітря знижувалася до 15-18 градусів морозу.