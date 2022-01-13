На Чернігівщині кількість хворих на туберкульоз збільшилася на третину

На Чернігівщині кількість виявлених хворих на туберкульоз у 2021 році збільшилась на 30% у порівнянні з 2020 роком. Про це розказав Суспільному генеральний директор КНП "Обласного медичного центру соціально-значущих та небезпечних хвороб" Микола Дейкун.

Загалом, за 2021 рік в області туберкульоз виявили у 544 людей, з них 183 випадки лікарсько-стійкого туберкульозу, 10 - у дітей. Померли від туберкульозу 79 людей.

За словами Дейкуна, зростання кількості виявлених хворих пов’язане із роботою пересувного флюорографа.

"На сьогодні у нашому закладі постійно лікується 1000 людей на туберкульоз. З 5 липня 2021 року, завдяки роботі пересувного флюорографа ми їздимо шістьма маршрутами по області та збираємо в контейнера мокроти".

Як розказав нам Микола Дейкун, з 9 грудня 2020 року за рахунок проєкту агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та Фондом боротьби з туберкульозу працює доставка біоматеріалів з усіх медичних закладів області.

"Зараз (13 січня, -ред.) ми їдемо діагностувати Менську громаду, потім інші, поки фінансує проєкт", – сказав Дейкун.

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