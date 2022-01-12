388 жителів області отримали третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу. Про це Суспільному розповіла головна координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Сопотницька.

У Чернігові таких людей 231, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. За його словами, наразі кількість охочих зробити щеплення значно скоротилася, в середньому це сотня людей за день. У жовтні минулого року вакцинувалися більше тисячі людей на день. Команда Суспільного побувала у двох пунктах вакцинації в Чернігові і запитала містян, що їх спонукає робити третє щеплення.

Чернігівець Василь Нагайчук робить щеплення у центрі вакцинації в ТРЦ «Голлівуд». Для чоловіка це третя, бустерна, доза.

"Фахівці кажуть, що необхідно вакцинуватися третьою дозою. Я прийняв рішення, і моя сім’я теж прийняла рішення, що нам необхідно це зробити".

ФОТО: Суспільне Чернігів Василь Нагайчук

Із усіх людей, що приходять до центру вакцинації, близько 15% отримують третє щеплення, каже лікарка Наталія Тремба.

"70 чоловік, 9 з них – третя, бустерна, доза. З часом наша імунна система забуває подразник і інфекції, тому так бустерна доза нагадує їй і посилює імунітет".

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Тремба

Працює пункт вакцинації і в поліклініці другої міської лікарні. Сюди на щеплення третьою дозою приходять переважно медики та люди похилого віку, до десяти на день.

"Спочатку ми вакцинували співробітників, медпрацівників, а тепер дозволили вакцинувати всіх охочих. Люди, які знають про це, питають чи приходять, нікому ні в чому не відмовляємо, усім колють третю дозу, бустерну, "Pfizer". Переважно це пенсіонери, люди пенсійного віку. Є молоді люди, які дізналися, і у яких підійшов термін вакцинації", – говорить медична сестра Тамара Іваненко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу у Чернігові отримала 231 людина

Наскільки бустерна доза захищатиме вакцинованих від нових штамів коронавірусу, зокрема, "Омікрону", невідомо, каже лікарка Світлана Макашова.

"З’являються нові й нові штами, ніхто не може знати на 100%. Бустерна доза дає підсилення імунітету, зменшує відсоток госпіталізацій і полегшує перебіг хвороби, якщо вже так сталося, що захворіла людина".

Бустерне щеплення Міністерство охорони здоров’я дозволило всім охочим, хто досяг 18-річного віку. Робити його рекомендують мРНК-вакцинами "Pfizer" і "Moderna" через 6-9 місяців після отримання другої дози. Кількість охочих зробити щеплення у Чернігові нині значно скоротилася, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар.

ФОТО: Суспільне Чернігів Владислав Кухар

"Що стосується наступної хвилі, які буде викликана штамом “Омікрон”, ви абсолютно праві, МОЗ кажуть про те, що очікується ця хвиля в лютому. Тому я закликаю всіх, поки ще є час, вакцинуватися як бустерною дозою, так і не забувати про те, що ми продовжуємо вакцинуватися і першою, і другою, і треба на це звернути увагу, бо на сьогодні це єдиний дієвий спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання. На сьогодні найбільш вразливими залишається категорія населення віком 60+".

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