Третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу у Чернігові отримала 231 людина

388 жителів області отримали третю, бустерну, дозу вакцини від коронавірусу. Про це Суспільному розповіла головна координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Сопотницька.
У Чернігові таких людей 231, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. За його словами, наразі кількість охочих зробити щеплення значно скоротилася, в середньому це сотня людей за день. У жовтні минулого року вакцинувалися більше тисячі людей на день. Команда Суспільного побувала у двох пунктах вакцинації в Чернігові і запитала містян, що їх спонукає робити третє щеплення.
Чернігівець Василь Нагайчук робить щеплення у центрі вакцинації в ТРЦ «Голлівуд». Для чоловіка це третя, бустерна, доза.
"Фахівці кажуть, що необхідно вакцинуватися третьою дозою. Я прийняв рішення, і моя сім’я теж прийняла рішення, що нам необхідно це зробити".
Із усіх людей, що приходять до центру вакцинації, близько 15% отримують третє щеплення, каже лікарка Наталія Тремба.
"70 чоловік, 9 з них – третя, бустерна, доза. З часом наша імунна система забуває подразник і інфекції, тому так бустерна доза нагадує їй і посилює імунітет".
Працює пункт вакцинації і в поліклініці другої міської лікарні. Сюди на щеплення третьою дозою приходять переважно медики та люди похилого віку, до десяти на день.
"Спочатку ми вакцинували співробітників, медпрацівників, а тепер дозволили вакцинувати всіх охочих. Люди, які знають про це, питають чи приходять, нікому ні в чому не відмовляємо, усім колють третю дозу, бустерну, "Pfizer". Переважно це пенсіонери, люди пенсійного віку. Є молоді люди, які дізналися, і у яких підійшов термін вакцинації", – говорить медична сестра Тамара Іваненко.
Наскільки бустерна доза захищатиме вакцинованих від нових штамів коронавірусу, зокрема, "Омікрону", невідомо, каже лікарка Світлана Макашова.
"З’являються нові й нові штами, ніхто не може знати на 100%. Бустерна доза дає підсилення імунітету, зменшує відсоток госпіталізацій і полегшує перебіг хвороби, якщо вже так сталося, що захворіла людина".
Бустерне щеплення Міністерство охорони здоров’я дозволило всім охочим, хто досяг 18-річного віку. Робити його рекомендують мРНК-вакцинами "Pfizer" і "Moderna" через 6-9 місяців після отримання другої дози. Кількість охочих зробити щеплення у Чернігові нині значно скоротилася, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар.
"Що стосується наступної хвилі, які буде викликана штамом “Омікрон”, ви абсолютно праві, МОЗ кажуть про те, що очікується ця хвиля в лютому. Тому я закликаю всіх, поки ще є час, вакцинуватися як бустерною дозою, так і не забувати про те, що ми продовжуємо вакцинуватися і першою, і другою, і треба на це звернути увагу, бо на сьогодні це єдиний дієвий спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання. На сьогодні найбільш вразливими залишається категорія населення віком 60+".
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