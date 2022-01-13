Що робити, якщо провалились під лід: у Тернополі провели навчання

Порятунок людини, яка провалилася під лід, відпрацьовували рятувальники області на Тернопільському ставі. Участь у навчаннях взяли 23 рятувальники. Про це Суспільному розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації в області Юрій Ярема.

За його словами, навчання відбулися в три етапи. На першому відпрацьовували порятунок людини за допомогою катера на повітряній подушці. На другому рятувальники витягували людину з допомогою катамарана. Потім демонстрували, як можна врятуватися самотужки.

Фото:Богдан Боденчук/Суспільне Навчання відбулися в три етапи

"Не панікувати. Подивитися, обкрутитись навколо себе. Якщо є змога, когось покликати на допомогу, який зателефонує. І дальше пробувати вилазити самостійно. Для того треба перевернутися на спину, якщо є можливість робити рухи як в плаванні і дальше помаленьку перевертатися на спину на лід", – каже Ярема.

Фото: Тарас Буак/Суспільне Навчання рятувальників

За словами Юрія Яреми, в минулому році на водоймах області загинули 36 людей. 9-тьох осіб врятували. У цьому році для порятунку людей, які провалилися під лід, рятувальників не залучали.

Фото: Тарас Буак/Суспільне Порятунок людини за допомогою катера на повітряній подушці

Читайте також