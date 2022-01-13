Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.
"13-14 січня у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей — помірна сніголавинна небезпека (другий рівеньГлибина снігового покриву за якого може утворитися лавина — 30-50 см)", — йдеться у повідомленні.
За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 13 січня:
- на станції Пожежевська температура повітря — -5,6°C, вітер західний, 9-12 м/c, хмарно. Висота снігового покриву — 59-170 см. Сніг старий, стабільний;
- на станції Плай температура — -7,7°C, вітер північно-західний, 5-7 м/с, мінлива хмарність. Висота снігового покриву становить 34-63 см. Сніг старий, розсипчастий, добре закріплений;
- на посту Драгобрат температура повітря — -11,2°C. Висота снігового покриву — 130 см.
Станом на 10:00 13 січня на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північний, 8 м/с. Температура повітря — -12°C.
13 січня у західних областях України вдень синоптики Укргідрометцентру прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с. Після нічних 10-15°C морозу вдень потеплішає до 0°C.
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