Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.

"13-14 січня у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей — помірна сніголавинна небезпека (другий рівень)", — йдеться у повідомленні.

За сніголавинних станцій, станом на 8:00 13 січня:

на станції Пожежевська температура повітря — -5,6°C, вітер західний, 9-12 м/c, хмарно. Висота снігового покриву — 59-170 см. Сніг старий, стабільний;

на станції Плай температура — -7,7°C, вітер північно-західний, 5-7 м/с, мінлива хмарність. Висота снігового покриву становить 34-63 см. Сніг старий, розсипчастий, добре закріплений;

на посту Драгобрат температура повітря — -11,2°C. Висота снігового покриву — 130 см.

Станом на 10:00 13 січня на горі ясно. Вітер північний, 8 м/с. Температура повітря — -12°C.

13 січня у західних областях України вдень синоптики Укргідрометцентру прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с. Після нічних 10-15°C морозу вдень потеплішає до 0°C.

Читайте також

Якщо потрапив у лавину. Рятувальник із Прикарпаття порадив, як вижити під час стихії

Чи варто іти в Карпати взимку і як це зробити з найменшими втратами, — гірський провідник

Зимові Карпати та їхні ризики. Василь Фіцак розкрив секрети порятунку людей в горах

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини