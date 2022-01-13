"Віз до Росії причіп з яблуками". На Вінниччині затримали водія вантажівки

Прикордонники Могилів-Подільського зупинили водія вантажівки. Він віз до Росії причіп з яблуками. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону.
"Під час здійснення ідентифікації номерів агрегатів транспортного засобу та причепів, прикордонники виявили майже повністю знищений ідентифікаційний номер тягача", - йдеться у дописі.
Прикордонники передали справу поліції.
Наразі ведеться слідство.
Торік рубіж на території нашої області перепинили 15 автотранспортних засобів, ідентифікаційні номери яких не відповідали реєстраційним документам.
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