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"Замінування школи": рішення вінницького суду щодо 20-річної дівчини
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"Замінування школи": рішення вінницького суду щодо 20-річної дівчини

Юлія Бараболя
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"Замінування школи": рішення вінницького суду щодо 20-річної дівчини Фото: Вінницький апеляційний суд

12 січня, Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення стосовно неправдивого повідомлення щодо замінування школи у смт. Ситківці Гайсинського району. Про це йдеться на сайті суду.

В апеляційній скарзі прокурор виступав за скасування вироку суду та покарати п’ятьма роками позбавлення волі.

Рішення щодо хибного замінування школи на Вінниччині. Що загрожує 20-річній дівчиніФото: Вінницький апеляційний суд

Однак, покарання залишили без змін. 20-річній дівчині присудили іспитовий строк - два роки. Якщо за цей час вона вчинить ще одне правопорушення, тоді їй загрожує чотири роки позбавлення волі.

"Сім’я моєї підзахисної добросовісно працює. Вона допомагає батькам по господарству", – каже адвокатка обвинуваченої.

Дівчина у залі суду пообіцяла, що більше закон не порушуватиме.

Що відомо

  • В березні 2021 року дівчина зателефонувала на “102” й повідомила, що її знайомий замінував Ситковецьку школу.
  • Правоохоронці вибухового пристрою не знайшли.
  • Дівчину підозрюють у ще одному, такому ж кримінальному порушенні.

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