"Замінування школи": рішення вінницького суду щодо 20-річної дівчини

12 січня, Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення стосовно неправдивого повідомлення щодо замінування школи у смт. Ситківці Гайсинського району. Про це йдеться на сайті суду.
В апеляційній скарзі прокурор виступав за скасування вироку суду та покарати п’ятьма роками позбавлення волі.
Фото: Вінницький апеляційний суд
Однак, покарання залишили без змін. 20-річній дівчині присудили іспитовий строк - два роки. Якщо за цей час вона вчинить ще одне правопорушення, тоді їй загрожує чотири роки позбавлення волі.
"Сім’я моєї підзахисної добросовісно працює. Вона допомагає батькам по господарству", – каже адвокатка обвинуваченої.
Дівчина у залі суду пообіцяла, що більше закон не порушуватиме.
Що відомо
- В березні 2021 року дівчина зателефонувала на “102” й повідомила, що її знайомий замінував Ситковецьку школу.
- Правоохоронці вибухового пристрою не знайшли.
- Дівчину підозрюють у ще одному, такому ж кримінальному порушенні.