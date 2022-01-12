"Замінування школи": рішення вінницького суду щодо 20-річної дівчини

12 січня, Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення стосовно неправдивого повідомлення щодо замінування школи у смт. Ситківці Гайсинського району. Про це йдеться на сайті суду.

В апеляційній скарзі прокурор виступав за скасування вироку суду та покарати п’ятьма роками позбавлення волі.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Однак, покарання залишили без змін. 20-річній дівчині присудили іспитовий строк - два роки. Якщо за цей час вона вчинить ще одне правопорушення, тоді їй загрожує чотири роки позбавлення волі.

"Сім’я моєї підзахисної добросовісно працює. Вона допомагає батькам по господарству", – каже адвокатка обвинуваченої.

Дівчина у залі суду пообіцяла, що більше закон не порушуватиме.

Що відомо