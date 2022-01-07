Помер вінницький атовець Олег Табачук

5 січня помер український військовий Олег Табачук з позивним "Дукат". Про це йдеться на фейсбук-сторінці Ветеранський простір.

45-річний ветеран АТО помер у лікарні. На початку літа 2021 року у Табачука діагностували пухлину мозку.

Чоловік 28 років служив в ЗСУ.

"Дукат" був полковником. У 2015 році боєць перебував на посаді начальник групи цивільно-військового співробітництва в Авдіївці. Він неодноразово брав участь у відрядженнях до зони бойових дій у складі зведеної групи Командування Повітряних сил ЗСУ.

Народився Табачук у Вінниці. У нього залишилася дружина.

Прощання з Олегом Табачуком відбудеться 8 січня. Панахида запланована у Будинку офіцерів з 11:00 до 13:00.