На Тернопільщині загинув лісник під час вирубки дерев

У лісі поблизу села Більче-Золоте Чортківського району на лісоруба під час планової вирубки впало дерево. Від отриманих трав 35-річний чоловік загинув на місці. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Подія трапилася вчора,12 січня, близько 13.15. Правоохоронці внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Виконувач обов’язків начальника управління Держпраці в Тернопільській області Ігор Хаварівський каже, що підприємство повідомило про дану подію, проводять розслідування. Також позапланово будуть перевіряти стан охорони праці на підприємстві.

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