Фінансових порушень на суму понад 1,9 млн грн упродовж 2021 року виявили фахівці Держаудитслужби у дев'яти закладах охорони здоров'я Рівненщини, де працюють із хворими на COVID-19. Таку інформацію в етері "Сьогодні. Головне" на Суспільному озвучив начальник управління Анатолій Карп'юк.

Найбільша частина, зі слів керівника Держаудитслужби в області, припала на комунальний заклад обласної ради – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це 445 тисяч гривень нарахованих та виплачених доплат працівникам.

"Проведено нарахування та виплату доплат в розмірі від 45% до 300% працівникам, які безпосередньо не контактували з хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В результаті чого виявлено порушень на 370 тисяч та проведено зайві нарахування єдиного внеску на суму 75 тисяч. Загальна сума – 445 тисяч гривень зайвих виплат. Якщо бухгалтер отримує, чи працівник, який взагалі не дотичний до хворих і йому автоматично нараховують? Ми беремо посадові обов'язки й звідси виходимо", – пояснив Анатолій Карп'юк.

Порушення виявили під час планової контрольно-ревізійної перевірки, яка відбулася у червні-жовтні 2021 року. Держаудитслужба в області склала відповідний акт і скерувала його в обласну прокуратуру.

"Обласна прокуратура ставиться з повагою до важкої роботи медичних працівників, оскільки дійсно така робота здійснюється. Проте, нормативними документами, постановою Кабміну визначено чіткий перелік працівників, яким може бути здійснена доплата. Це бригади швидкої меддопомоги. В нашому випадку, що стало підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що такі доплати здійснені керівнику, заступникам керівника, та диспетчерам. На нашу думку, ці виплати здійснені незаконно", – повідомив прокурор обласної прокуратури Андрій Войтюк.

Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсянник повідомив, що скерований в прокуратуру акт про виявлені порушення оскаржують.

"Загальний акт ревізії Держаудитслужби, яка проводилася з червня по жовтень 2021 року, я підписував із запереченнями. І вже його оскаржуємо в установленому законом порядку по всіх позиціях, з якими ми не погоджуємося", – розповів Олег Вівсянник.

З його слів, ідеться про дев'ять лікарень Рівненщини. Це обласна клінічна лікарня, рівненські центральна міська лікарня і лікарня № 2, а також – Дубенська, Сарненська, Рокитнівська, Дубровицька, Вараська і Здолбунівська.

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