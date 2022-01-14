У Рівному обрали запобіжний захід головлікарю рівненської "екстренки"

Рівненський міський суд 14 січня обрав запобіжний захід головному лікарю рівненської "екстренки" Андрію Бортніку. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем через неправомірне преміювання себе та підлеглих за роботу із ковід-пацієнтами.

Запобіжний захід

14 січня суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук оголосив ухвалу про обрання Андрію Бортніку запобіжного захожу.

"Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування. Покласти на підозрюваного обов'язок прибувати до слідчого прокурора та суду за викликом. Встановити строк дії ухвали та покладених обов'язків до 10.03.2022 року", – зачитав суддя.

Розпочалось засідання напередодні, але після майже двох годин розгляду, суддя повідомив, що рішення озвучить вранці 14 січня. Сказав, що у цій справі йому потрібно вивчити багато документів.

У чому звинувачують Бортніка та що він каже

Напередодні головному лікарю "екстренки" повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. У прокураторі заявили, що посадовець призначив премії з "ковідного" фонду працівникам, які нібито не залучались для надання меддопомоги пацієнтам з COVID-19.

Йдеться про доплати, які працівники диспетчерської служби отримали у квітні та травні 2020 року. Тоді Центр екстреної меддопомоги отримав так звані ковідні гроші на виплату працівникам, яких залучали до роботи з хворими на коронавірус. Окрім бригад, які виїжджали на виклики, гроші отримали також диспетчери "швидкої".

Премії керівник Центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам диспетчерської служби. 10 тисяч гривень він отримав сам, своїм двом заступникам він виплатив майже по 13 тисяч гривень. Таке використання "ковідних" коштів у обласній прокуратурі назвали нецільовим, оскільки їх виплатили працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не залучались до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Загалом йдеться про доплати у розмірі 436 тисяч гривень.

Андрій Бортнік на фото зліва/Фото: Тетяна Климчук, Суспільне Рівне Андрій Бортнік у суді 13 січня

Після судового засідання Андрій Бортнік у коментарі журналістам сказав:

"Ви пам'ятаєте, тоді навіть маршрутки не їздили. Ви розумієте, як налаштувати людей треба було, щоб вони працювали і виконували якісно свою роботу. Я, як керівник, робив тільки це. Ні про які розтрати взагалі не йшла мова. Все я по закону нарахував. Я нараховував, нараховую і буду нараховувати згідно чинного законодавства".

Його адвокат Андрій Колесник підозру назвав необґрунтованою.

Позиція колективу

Працівники "екстренки", з якими напередодні спілкувалось Суспільне, вважають, що ковідні премії їм виплатили законно. Диспетчерка Олена Бобик розповіла: коли почалась пандемія коронавірусу, кількість викликів зросла.

У квітні-травні 2020-го, за словами старшої лікарки зміни Любові Волинець, працівники отримували від 1000 до 1500 дзвінків, надавали консультації та призначали необхідне лікування.

"Були випадки, коли люди по дві доби не могли дістатися до родини, вони були на роботі і це все бачив директор центру. Тому нам були виплачені за ті два місяці ці "ковідні" гроші, десь 3700 і друга виплата була 6000", – розповіла Суспільному старша лікарка зміни Любов Волинець.

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