З 4 січня в Одесі почали роботи з переробки ялинок та сосен, які не розпродали напередодні новорічних свят. Про це повідомили в пресслужбі Одеської мерії.

Фахівці "Міськзелентреста" подрібнюють хвойні дерева за допомогою спецтехніки. В результаті ялинки перетворюються на мульчу або добрива. Протягом декількох років сировину зберігатимуть, а потім використають для утеплення квітів.

В міськраді зазначили, що переробленням новорічних дерев в Одесі займаються вже сім років поспіль. В цьому році станом на 1 січня комунальні служби зібрали 13 вантажних машин незатребуваних одеситами ялинок.

Одеська міська рада В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки

Одеська міська рада В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки

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