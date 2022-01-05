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В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки. Як використовують нерозпродані дерева
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В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки. Як використовують нерозпродані дерева

Марина Повертайло
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В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки. Як використовують нерозпродані дерева Одеська міська рада

З 4 січня в Одесі почали роботи з переробки ялинок та сосен, які не розпродали напередодні новорічних свят. Про це повідомили в пресслужбі Одеської мерії.

Фахівці "Міськзелентреста" подрібнюють хвойні дерева за допомогою спецтехніки. В результаті ялинки перетворюються на мульчу або добрива. Протягом декількох років сировину зберігатимуть, а потім використають для утеплення квітів.

В міськраді зазначили, що переробленням новорічних дерев в Одесі займаються вже сім років поспіль. В цьому році станом на 1 січня комунальні служби зібрали 13 вантажних машин незатребуваних одеситами ялинок.

В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки. Як використовують нерозпродані дереваОдеська міська рада

В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки

В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки. Як використовують нерозпродані дереваОдеська міська рада

В Одеській області почали переробляти новорічні ялинки

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