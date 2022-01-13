За добу на Волині підтвердили 88 нових випадків COVID-19, три людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції. Три людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 13 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 53 людини. Три летальні випадки зафіксували у Луцькому районі у Луцькій громаді.

Методом ПЛР протестували 63 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 16 хворих

Берестечківска ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 4 хворих

Олицька ТГ – 2 хворих

Підгайцівска ТГ – 6 хворих

Рожищенська ТГ – 1 хворий

Торчинська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 3 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Іваничівська ТГ – 3 хворих

Литовезька ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 2 хворих

Оваднівська ТГ – 2 хворих

Павлівська ТГ – 3 хворих

Устилузька ТГ – 3 хворих

Камінь- Каширська ТГ – 5 хворих

Маневицька ТГ – 7 хворих

Прилісненська ТГ – 2 хворих

Велицька ТГ – 3 хворих

Голобська ТГ – 2 хворих

Заболотівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 10 хворих

Турійська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 522 волинянина. 101 011 людей одужали від COVID-19. 2 210 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи підтвердили 94 нових випадків COVID-19, дві людини померли.

За добу 12 січня проти COVID-19 в області провели 2 279 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 328 841 людина, отримали дві дози – 303 037 волинян, отримали додаткову дозу – 149 людей, бустерну дозу – 700 жителів області. Загалом провели 632 727 щеплень.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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