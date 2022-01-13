За добу на Волині підтвердили 88 нових випадків COVID-19, три людини померли

За останню добу на Волині підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції. Три людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 13 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 53 людини. Три летальні випадки зафіксували у Луцькому районі у Луцькій громаді.
Методом ПЛР протестували 63 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 16 хворих
- Берестечківска ТГ – 1 хворий
- Ківерцівська ТГ – 4 хворих
- Олицька ТГ – 2 хворих
- Підгайцівска ТГ – 6 хворих
- Рожищенська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Іваничівська ТГ – 3 хворих
- Литовезька ТГ – 1 хворий
- Нововолинська ТГ – 2 хворих
- Оваднівська ТГ – 2 хворих
- Павлівська ТГ – 3 хворих
- Устилузька ТГ – 3 хворих
- Камінь- Каширська ТГ – 5 хворих
- Маневицька ТГ – 7 хворих
- Прилісненська ТГ – 2 хворих
- Велицька ТГ – 3 хворих
- Голобська ТГ – 2 хворих
- Заболотівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 10 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 104 522 волинянина. 101 011 людей одужали від COVID-19. 2 210 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи підтвердили 94 нових випадків COVID-19, дві людини померли.
- За добу 12 січня проти COVID-19 в області провели 2 279 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 328 841 людина, отримали дві дози – 303 037 волинян, отримали додаткову дозу – 149 людей, бустерну дозу – 700 жителів області. Загалом провели 632 727 щеплень.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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