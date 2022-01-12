За минулу добу, 11 січня, на Херсонщині зафіксували 196 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 7 медичних працівників та 16 дітей.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу діагностували у жителів Херсонського району - 88. Також захворіли 38 людей з Бериславського району, 34 людини з Генічеського, 31 - з Каховського та п'ятеро зі Скадовського району.

Стан хворих задовільний, 170 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 26 осіб.

Одужали 51 житель область, померли двоє.

Наразі в області 79 522 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу 10 січня, в Херсонській області 75 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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