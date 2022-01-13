Гривня втратила позиції. Курс валют на 13 січня

У четвер, 13 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,71 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 20 копійок.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав на 31 копійку. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,71 гривні за долар;

31,48 гривні за євро.

Станом на 12 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,51 UAH/USD, щодо євро — 31,17 UAH/EUR.

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