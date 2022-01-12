У Зарічному райсуді міста Сум 11 січня досліджували письмові докази у справі про незаконне розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста. Обвинувачений по цій справі – головний архітектор міста Андрій Кривцов. Прокуратура підозрює його у зловживанні службовим становищем.

Йдеться про тимчасове користування рекламними місцями фірмою “Пумане-Сервіс” протягом чотирьох років без укладених договорів. У якості доказів прокурор Артем Чухно 11 січня надав суду три пакети документів. Серед них: довідка про завдані збитки бюджету громади, постанова про судово-економічну експертизу та висновок експерта.

"І зокрема як довідку надається лист управління архітектури та містобудування Сумської міської ради від 9.06.2021. Згідно з цим листом, це є довідкою, про розрахунок коштів недоотриманих бюджетом громади в наслідок використання місць комунальної власності ТОВ "Пумане-Сервіс" зокрема за період з 13.04. 2017 по 2018 – 4 662 грн, ну тут по роках, розбито. Загальна сума несплачених коштів ТОВ "Пумане-Сервіс" у період з 13.04.2017 по 01.06 2021 складає 164 тис. 323 грн 62 коп.", – зазначив прокурор Артем Чухно.

За словами захисника Василя Матішинця, відповідно до даних довідки, від експерта отримали відповідь тільки на одне питання: чи обґрунтована сума збитків.

"Ким завдані збитки, внаслідок яких дій? Чи це службової недбалості, чи це зловживання службовим становищем, чи це інший злочин з заявою про який звертався Кривцов А.В., що "Пумане-Сервіс" шляхом не укладення договорів користується місцями й фактично вчиняє самоуправство. Це питання експертом не вирішувалося", – зазначив Василь Матішинець.

Обвинувачений Андрій Кривцов каже, що довідку підписував не він, його заступникк, бо він був на лікарняному.

"Я дуже уважно прочитав лист, відповідь прокуратури від 11.06.2021 року за підписом міського голови, де визначають, що мої дії признані як вчинення шкоди. Тобто в довідці зазначається, що ймовірно недотримання, а в самій відповіді я вже завдаю шкоди своїми діями", – говорить Андрій Кривцов.

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