В Івано-Франківську, у фортечній галереї "Бастіон", відкрили всеукраїнську виставку абстрактного мистецтва. До її експозиції увійшли роботи митців з Прикарпаття, Чернівців, Києва та Володимир-Волинського. Про це Суспільному повідомила організаторка Олена Бучик.

З її слів, загалом глядачам представили 36 робіт у жанрі абстрактного мистецтва. Серед їхніх авторів — не тільки досвідчені художники, але й ті, які тільки почали творити абстрактні композиції. Олена Бучик каже, деякі з представлених у галереї картин не часто можна побачити на виставках.

"Це — робота художника Дмитра Гордіца. Художник — з Києва, досить відомий, але як митець сакрального живопису. А тут представлена його робота в жанрі абстракції. Мало де можна побачити його абстрактні роботи", — розповідає Олена Бучик.

Фото: Суспільне Карпати До експозиції увійшли роботи митців з Прикарпаття, Чернівців, Києва та Володимир-Волинського

Серед авторів, картини яких увійшли в експозицію, — художник Олександр Пиндус-Пастух. Він презентує напівмагічний квадрат — композицію "Маршрут Яниша". Митець розповідає, що робота особливо зацікавить гравців у шахи, адже в її основі – задача про хід коня.

Фото: Суспільне Карпати Олександр Пиндус-Пастух провадить глядачів маршрутом Яниша

"Фактично, це є модульна композиція, яка складається з чотирьох елементів, які об’єднані спільною ідеєю: тільки Яниш, гарний математик, може структурувати те, що люди бачать у снах. Якщо проходити весь маршрут від 1 до 64, то він займає рівно 2 хв 22 сек. Перевірено", — каже Олександр Пиндус-Пастух.

Фото: Суспільне Карпати Загалом глядачам представили 36 робіт у жанрі абстрактного мистецтва

В абстрактних роботах кожен може знайти для себе щось особливе, каже відвідувачка Валентина Бліндар. Серед всіх картин одна їй сподобалася найбільше. Жінка каже, що якби могла, то купила б її собі додому.

"Полотно "Шіді-Ріді" мені зразу "впало в око". Воно мені навіює дитячі спогади. Колись була така дитяча іграшка – калейдоскоп. Ти собі крутиш скельце біля ока і щось бачиш", – говорить Валентина Бліндар.

Фото: Суспільне Карпати Полотно "Шіді-Ріді" нагадує Валентині Бліндар іграшку калейдоскоп

Виставку абстрактного мистецтва у фортечній галереї "Бастіон" експонуватимуть до 31 січня.

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