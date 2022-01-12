Необґрунтованим позов про позбавлення материнства Валентини Підвербної назвала її адвокатка Валентина Роговець. 12 січня у Новозаводському райсуді Чернігова слухали цивільну справу за позовом Оксани Спектор до 76-річної чернігівки, яка десять років тому стала найстаршою жінкою України, що народила шляхом штучного запліднення. Просить оскаржити її материнство. На якій підставі, розбиралося Суспільне.

"Я вважаю, що заява є необґрунтованою. Все, що можу сказати. Там багато підстав, чому я вважаю, що вона не обгрунтована, дуже багато", – сказала адвокатка Валентини Підвербної Валентина Роговець.

ФОТО: Суспільне Чернігів Адвокатка Валентини Підвербної Валентина Роговець

Оскаржити материнство Валентини Підвербної тепер просить українка Оксана Спектор, яка нині проживає в Ізраїлі. Як раніше повідомляв “Уніану” її адвокат Сергій Вольфовський, Оксана Спектор підозрює, що її яйцеклітини, які вона нібито здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини, без її згоди використали для запліднення Валентини Підвербної. Далі цитуємо:

"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстаршої матері України і помітила разючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров’ям, про що говорилося в програмі."

Оксана Спектор просить суд призначити ДНК-експертизу, яка б підтвердила чи спростувала її підозри, зазначив у коментарі Вольфовський. 12 січня він сказав Суспільному, що справу передав іншому колезі з адвокатського об’єднання. Новий представник Оксани Спектор до суду не прийшов. Однак направив клопотання про закритий розгляд справи, тобто без присутності преси. Його підтримала і адвокатка Підвербної.

"У звязку з тим, що це є особисте життя людей, тому розголошувати ці відомості заборонено законом", – сказала Роговець.

Після народження доньки, у лютому 2011 року, Валентина Підвербна розповідала, що мріяла про власних дітей.

ФОТО: Суспільне Чернігів Валентина Підвербна з новонародженою донькою. 2011 рік

"Коштувало 25 тисяч. Сама відкладала, у мене городу, дачі немає. Я на картоплі з олією сиділа і відкладала гроші".

Завагітніла жінка з третьої спроби, завдяки процедурі штучного запліднення.

Зараз дівчинка навчається у п'ятому класі. У школі коментувати будь-що відмовились, послалися на конфіденційність. Поза камерою розповіли, що проблем у класі в неї немає, сама ж Валентина Підвербна про дитину піклується, постійно цікавиться її успішністю. Нині Валентина Підвербна з журналістами не контактує. Знімальній групі Суспільного двері вона не відчинила. Сусіди кажуть, особливо не спілкувалися з нею і до народження дитини. Зараз бачать її рідко, найчастіше – в магазині.

"По-перше , нецензурна лайка. Дуже багато. Їй навіть покупці та охорона зауваження робили. Лексика така, що я не буду навіть повторювати, окрім «пі» нічого сказати з того не можна", – розповідає сусідка Підвербної Вікторія.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сусідка Підвербної Вікторія

На обліку в соціальних служб ця родина не перебуває, тому перевіряти її не зобов’язані, говорить начальник відділу профілактичної роботи управління у справах дітей міськради Юрій Назаренко. Каже, Валентина Підвербна з ними контактує.

"Я думаю, що їй також це дуже не приємно. Скажу одне, що доньку вона дуже любить".

ФОТО: Суспільне Чернігів Начальник відділу профілактичної роботи управління у справах дітей міськради Юрій Назаренко

Суд вирішив слухати справу про оскарження материнства Валентини Підвербної у закритому режимі. Наступне засідання у справі має відбутися 21 лютого.

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