У Чернігові жінка судиться за дитину з найстаршою матір’ю України

Новозаводський райсуд у Чернігові розглядає позов Оксани Спектор до чернігівки Валентини Підвербної, яка в 65 років шляхом штучного запліднення народила доньку. Дівчинці зараз 10 років. Позивачка просить визнати її матір'ю дитини і внести зміни в актовий запис про народження дівчинки. Про це йдеться в ухвалі суду від 21 грудня.

У суді пройшло підготовче засідання, розповів Суспільному адвокат позивачки Сергій Вольфовський. Сама позивачка на засідання не приїхала. Просить суд призначити експертизу ДНК, яка підтвердить або спростує її біологічний зв'язок із донькою відповідачки. Вона підозрює, що її яйцеклітину використали під час процедури штучного запліднення чернігівки Валентини Підвербної.

На підготовчому засіданні експертизу не призначили, про це просив адвокат позивачки. На 12 січня суд призначив розгляд справи по суті, щоб дослідити докази і заслухати сторони.

Відповідачка у справі Валентина Підвербна на засіданні присутньою не була. Її інтереси представляла адвокатка Валентина Роговець. Суспільному повідомила, що не коментуватиме свою позицію без дозволу клієнтки.

Нагадаємо, Валентина Підвербна – найстарша матір України. Вона народила дівчинку у Чернігівському пологовому будинку у лютому 2011 року. Тоді їй було 65 років. Журналістам розповіла, що зробила це за допомогою процедури ЕКО (штучне запліднення). Під час процедури використали донорську яйцеклітину. Після пологів жінка стала уникати контактів із соціальними службами та лікарями.

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