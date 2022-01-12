Наступ холоду: на Черкащині прогнозують до 19 градусів морозу

У ніч на 13 січня на Черкащині очікується суттєве зниження температури. Про це Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 13 січня на дорогах області буде ожеледиця. Поряд із цим, посиляться морози.

"Удень 12 січня утримається помірний мороз 9-11º та посилений вітер, який посилюватиме відчуття холоду. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 14-19 градусів нижче нуля. У другій половині дня очікується помірний сніг", — розповів він.

При цьому температура підвищиться: від -5-7º до 1-3 градусів морозу.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

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