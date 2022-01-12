Нові норми харчування: чим годують школярів у Рівному

З початку 2022 року у рівненських школах, як і загалом по Україні, запровадили нові норми харчування. Оновлене меню містить 160 страв, а 75% продуктів мають бути рослинного походження. Також збільшили кількість молокопродуктів, м'яса та риби, а кількість солі, цукру, жирів та субпродуктів – зменшили.
Другокласник Матвій Кашевський скуштував страви із нового меню.
"Мені не подобається. Мені гіркий салат. Я люблю, коли нам котлету дають", – сказав школяр.
У рівненській школі №25 у середу, 12 січня, готували гороховий суп та пшеничну кашу. Головна кухарка Лілія Рябошапка розповіла, що у меню стало більше овочів, фруктів, ягід та злакових.
"В нас нових салатів з'явилося більше, щоб діти вітаміни їли, не тільки собі чипси купляли. З гарбуза новий салат з яблучками, буряк з сиром твердим, салат з капусти з горошком свіжомороженим. Поки це готували на цьому тижні. Нові супчики з'явилися, з своєю локшиною буде супчик", – розповіла Лілія Рябошапка.
Список охочих харчуватися у цій школі складають напередодні. Зранку на наступний день їхню кількість уточнюють. Крім того, страви перед подачею перевіряє медсестра школи.
"Медсестра приходить, вона дивиться всі страви, проводить бракеражОгляд товарів спеціалістами-бракерами, які визначають їх якість, сортність і вилучають брак.. Якщо воно все добре, вона підписуєі тоді ми можемо видавати ці страви дітям", – повідомив технолог Сергій Холодов.
Згідно з новими нормами, складаючи меню для школярів, необхідно враховувати кількість білків, жирів і вуглеводів.
"У перших стравах це 200 мл для молодших класів і 250 мл для старших класів. Якщо брати м'ясні, рибні страви – це може бути в районі 50 грамів для молодших класів, і 75-85 для старших класів", – зазначив Сергій Холодов.
Наразі у шкільних їдальнях заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.
"Розроблено 187 технологічних карт, які вже опубліковані на сайті МОЗ і пройшли відповідні експертизи. За їх допомогою наші підприємці вже можуть готувати страви, які входять до оновленого меню. У цих документах є всі необхідні калькуляції, описали необхідні технологічні процеси, а також температурні режими", – повідомила представниця міського управління освіти Валентина Середюк.
У Рівному працює 16 приватних підприємців, які організовують харчування дітей. Один з них – Ярослав Буряков.
"Оскільки в кожному регіоні України різна культура і є одне меню для всіх, то воно заскладне на початку, бо діти та й будь-яка людина не звикли різко змінювати раціон свого харчування. Потрібно чути і батьків, і дітей, і показувати, що є корисно, відпрацьовувати з ними шведські столи, презентацію, щоб вони розуміли, що вони їдять і для чого вони це роблять", – сказав Ярослав Буряков.
У Рівненській тергромаді є 36 шкіл, всі вони перейшли на нову систему харчування. За словами директора рівненської школи №25 Віктора Бортника, школярі не звикли до такого харчування, але він має надію, що вони поступово призвичаяться.
Що відомо
- З початку 2022 року в освітніх закладах Рівненщини набули чинності нові норми харчування: приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження, це овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Це передбачили реформою харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.
- Раніше область отримала понад 16 млн грн субвенції на модернізацію харчоблоків у шкільних їдальнях. У 2022 році оновлення продовжать.
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