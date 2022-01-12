Нові норми харчування: чим годують школярів у Рівному

З початку 2022 року у рівненських школах, як і загалом по Україні, запровадили нові норми харчування. Оновлене меню містить 160 страв, а 75% продуктів мають бути рослинного походження. Також збільшили кількість молокопродуктів, м'яса та риби, а кількість солі, цукру, жирів та субпродуктів – зменшили.

Другокласник Матвій Кашевський скуштував страви із нового меню.

"Мені не подобається. Мені гіркий салат. Я люблю, коли нам котлету дають", – сказав школяр.

Фото: Суспільне Рівне Директор школи №25 у Рівному Віктор Бортник зазначив, що нове харчування дітям незвичне.

У рівненській школі №25 у середу, 12 січня, готували гороховий суп та пшеничну кашу. Головна кухарка Лілія Рябошапка розповіла, що у меню стало більше овочів, фруктів, ягід та злакових.

"В нас нових салатів з'явилося більше, щоб діти вітаміни їли, не тільки собі чипси купляли. З гарбуза новий салат з яблучками, буряк з сиром твердим, салат з капусти з горошком свіжомороженим. Поки це готували на цьому тижні. Нові супчики з'явилися, з своєю локшиною буде супчик", – розповіла Лілія Рябошапка.

Фото: Суспільне Рівне Списки охочих харчуватися складають на день раніше.

Список охочих харчуватися у цій школі складають напередодні. Зранку на наступний день їхню кількість уточнюють. Крім того, страви перед подачею перевіряє медсестра школи.

"Медсестра приходить, вона дивиться всі страви, проводить бракераж. Якщо воно все добре, вона підписуєі тоді ми можемо видавати ці страви дітям", – повідомив технолог Сергій Холодов.

Фото: Суспільне Рівне Медсестра обов'язково перевіряє їжу, після цього її подають школярам.

Згідно з новими нормами, складаючи меню для школярів, необхідно враховувати кількість білків, жирів і вуглеводів.

"У перших стравах це 200 мл для молодших класів і 250 мл для старших класів. Якщо брати м'ясні, рибні страви – це може бути в районі 50 грамів для молодших класів, і 75-85 для старших класів", – зазначив Сергій Холодов.

Наразі у шкільних їдальнях заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.

"Розроблено 187 технологічних карт, які вже опубліковані на сайті МОЗ і пройшли відповідні експертизи. За їх допомогою наші підприємці вже можуть готувати страви, які входять до оновленого меню. У цих документах є всі необхідні калькуляції, описали необхідні технологічні процеси, а також температурні режими", – повідомила представниця міського управління освіти Валентина Середюк.

Фото: Суспільне Рівне Загалом у меню додалось салатів та супів. Продавати солодку випічку у їдальнях – заборонено.

У Рівному працює 16 приватних підприємців, які організовують харчування дітей. Один з них – Ярослав Буряков.

"Оскільки в кожному регіоні України різна культура і є одне меню для всіх, то воно заскладне на початку, бо діти та й будь-яка людина не звикли різко змінювати раціон свого харчування. Потрібно чути і батьків, і дітей, і показувати, що є корисно, відпрацьовувати з ними шведські столи, презентацію, щоб вони розуміли, що вони їдять і для чого вони це роблять", – сказав Ярослав Буряков.

У Рівненській тергромаді є 36 шкіл, всі вони перейшли на нову систему харчування. За словами директора рівненської школи №25 Віктора Бортника, школярі не звикли до такого харчування, але він має надію, що вони поступово призвичаяться.

Що відомо

З початку 2022 року в освітніх закладах Рівненщини набули чинності нові норми харчування: приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження, це овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Це передбачили реформою харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Раніше область отримала понад 16 млн грн субвенції на модернізацію харчоблоків у шкільних їдальнях. У 2022 році оновлення продовжать.

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