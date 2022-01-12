У Франківську на Німецькому озері люди врятували хлопця, який провалився під лід

В Івано-Франківську люди врятували хлопця, який провалився під лід на Німецькому озері. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.
Повідомлення до рятувальників надійшло 12 січня о 16:09.
За словами Христини Перцович, неподалік озера було багато перехожих, які кинулися йому на допомогу.
"Ймовірно, він захотів скоротити шлях. До прибуття рятувальників хлопця з води витягнув місцевий житель.Чоловік не розгубився, взяв з автомобіля мотузку та кинув хлопцеві, що тонув. На допомогу прийшли також перехожі. Його витягнули з води буквально за 5 хв", — розповіла Христина Перцович.
З її слів, хлопець був у нормальному стані, його передали медикам.
Що відомо
24 грудня в Івано-Франківську на міському озері рятувальники показували, як діяти, коли провалився під лід.
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