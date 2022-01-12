"Арештована коляда": тернопільський історик про дисидентів

Сьогодні – 50-ті роковини від початку "великого погрому" – операції КДБ "Блок" проти українських дисидентів. 12 січня в Україні оголосили днем жалоби. Таке рішення прийняла Верховна Рада 17 грудня минулого року.

Як розповів історик Святослав Липовецький, операція "Блок" розпочалася 12 січня 1972 року, через два тижні після Різдвяного вертепу, який українська інтелігенція провела у Львові. В учасників вертепу 12 січня розпочали обшуки. Потім арештували 19 осіб у Львові та Києві. Серед них – Василь Стус, Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Євген Сверстюк, Михайло Осадчий.

"Ця історія називається "Арештована коляда", оскільки напередодні від 31 грудня близько 45 осіб ходили по Львову, колядували. Але Радянський Союз готувався до 50-річчя відзначення створення Радянського Союзу, який було створено в 1922 році формально. І, власне, був здійснений нагляд за різними особами, які становили небезпеку для державного режиму, зокрема дисидентів. Ця операція готувалася близько пів року, але таким поштовхом до неї став арешт 4 січня 1972 року в Чопі бельгійського студента українського походження Ярослава Добоша, який перед тим зустрічався з українськими дисидентами. В нього виявили плівки, різноманітні документи і це стало підставою для масових арештів, які відбулися в січні 72 року", – каже Липовецький.

Загалом у 1972 році в Україні було заарештовано близько 100 осіб, понад 80 із них засудили за антирадянську діяльність, розповів історик.

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