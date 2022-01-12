Понад 220 аварійних і сухих дерев виявили на Янівському цвинтарі в частині єврейських поховань. Обстеження дерев провели міські садівники з ініціативи єврейської громади.

Таке обстеження вирішили провести після того, як під час минулорічного буревію на кладовищі впало кілька десятків дерев, що пошкодили пам’ятники. Голова Львівського товариства єврейської культури Олександр Назар каже, що останні 30 років на кладовищі не проводили глобальних робіт.

Суспільне Львів Повалені дерева на Янівському кладовищі

"Дерева висохли і ситуація дуже критична. Бо буревії будуть все більше і більше, і дерева будуть падати, і наносити шкоду пам’ятникам, могилам. Це такий перший етап, щоб зрозуміти масштаби з тими деревами і з часом будемо думати, що робити, щоб навести лад", — каже Олександр Назар.

Обстежували дерева двоє садівників Львова упродовж 12 днів, розповідає начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Суспільне Львів На Янівському цвинтарі у Львові є понад 220 аварійних дерев

"Обстежили повністю територію 8 гектарів і відповідно вони там визначили 220 дерев. Якщо ми знаємо кількість дерев і приблизно їхні параметри, ми можемо вирахувати вартість вирішення цього питання і з цим вже простіше і на бюджетні комісії виходити...Це дуже складні роботи по зніманню, тому що вишка там фактично ніде не заїде, скидати колоди вниз не можна", — каже Олександра Сладкова.

Суспільне Львів На Янівському цвинтарі у Львові є понад 220 аварійних дерев

Аварійні дерева прибиратимуть з кладовища за гроші міського бюджету, каже директор міського департаменту житлового господарсьтва та інфраструктури Олександр Одинець. За його словами, цьогоріч на такі потреби для усіх цвинтарів Львова виділили 3 мільйони гривень.

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