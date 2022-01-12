Капелан з Тернопільщини передав допомогу пораненим військовим

Священник Олександр Копійковський з села Борсуки Кременецького району відвіз допомогу пораненим військовим у Львів. Він доставив її у Військово-медичний центр Західного регіону, де лікують бійців зі всієї України.

Чоловік розповідає, зробив це вперше. Їжу, солодощі, теплі речі та 15 тисяч гривень назбирав серед підприємців та благодійників Лановеччини.

"Склав такий харчовий кошик, підійшов до кожного конкретного бійця, декілька слів дав настанови, підтримки, бо люди втратили все. Вони втратили здоров’я, а це основне", – каже військовий капелан.

Чоловік розповів, що планує поїхати в госпіталь у селі Боратин Волинської області, адже там також є поранені військові. Для них вже назбирав майже цілий бус продуктів та речей і ще 15 тисяч гривень.

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