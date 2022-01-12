Протидія дезінформації щодо вступу України в НАТО: уряд затвердив план дій

Кабінет міністрів України на засіданні 12 січня затвердив План заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Серед іншого передбачена протидія дезінформаційним вкидам щодо вступу України в НАТО, а також заходи для "поінформованості ЗМІ".

"На порядку денному розширення співпраці між Україною та НАТО, зокрема в межах статусу Партнера з розширеними можливостями, та інтенсифікація впровадження реформ у секторі безпеки й оборони. Ці напрямки важливо посилити належною інформаційною роботою. І сьогодні Уряд затвердив відповідний план, підкріплений бюджетним фінансуванням. Це критично необхідно в умовах постійних гібридних атак з боку Росії", – прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Серед заходів передбачені підвищення кваліфікації комунікаційників та співробітників органів, що займаються інтеграцією України в НАТО. А для медіа планують заходи із покращення поінформованості у питаннях вступу України до альянсу. Насамкінець Уряд буде протидіяти дезінформаційним атакам у питаннях прагнення України стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування з євроатлантичної інтеграції України та з питань комунікації; впровадження уніфікованих підходів до висвітлення євроатлантичної інтеграції України державними органами, заходи для поінформованості ЗМІ; проведення національних інформаційних кампаній, публічних заходів, а також комунікаційних активностей на місцевому рівні для громад; протидія дезінформації щодо євроатлантичної інтеграції", — йдеться у повідомленні Кабміну.

Фінансування реалізації Плану заходів відбуватиметься у рамках бюджету відповідних державних органів та установ, а також у межах бюджетної програми “Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері”.

Що відомо

11 серпня Володимир Зеленський затвердив Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Цим указом Глава держави також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої Стратегії.

Одна із цілей і найголовніша ціль цієї стратегії — комунікації. Це донесення інформації про необхідність вступу України до євроатлантичного Альянсу і набуття членства в НАТО.

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