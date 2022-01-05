В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького. Кореспондентка Суспільного дізналася, що змінилося у пішохідній зоні та які недоліки помітив в реконструкції інженер.

Наразі завершили роботи на ділянці від вулиці Гоголя до вулиці Торгової. Головний інженер управління капітального будівництва Одеської міськради Василь Нікітенко розповів, що на бульварі встановили нову огорожу, поклали замість асфальту плитку, облаштували велодоріжку. Також на ділянці працюють енергоощадні джерела освітлення.

Суспільне Одеса В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького

Інженер-будівельник Олег Коваленко оцінив якісь робіт та зазначив, що наразі на бульварі відсутні великі перепади між плитками, які призводять до їх руйнування. Схил тримає на місці залізобетонний каркас. Але є й недоліки.

"Огорожа звичайно залишає бажати кращого. Вона закріплена погано. Декілька разів її штовхнуть і вона впаде. Навіть без значних зусиль огорожа хитається. Конструкція не дуже вдала", – розповів Олег Коваленко.

За даними міськради, завершити всі роботи планують до кінця березня цього року.

Суспільне Одеса В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького

Суспільне Одеса В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького

Суспільне Одеса В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького

Суспільне Одеса В Одесі відкрили ще одну ділянку упорядкованого бульвару Жванецького

Що відомо

Капітальний ремонт бульвару Жванецького розпочався навесні 2019 року. Підрядна компанія "Екстерьер" дизайн мала завершити всі роботи до 31 грудня 2019-го. Втім терміни неодноразово переносили.

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