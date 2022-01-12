За ніч до цілодобового пункту обігріву в Луцьку звернулися шестеро людей

До Луцького територіального центру соціального обслуговування, де облаштували цілодобовий пункт обігріву, в ніч з 11 на 12 січня звернулися шестеро людей. Про це Суспільному повідомила директорка Луцького терцентру Галина Шатецька.

Людей, котрі звертають за допомогою, годують гарячими обідами. У разі потреби, каже керівниця закладу, відвідувачі ночують на лавках з подушками та покривалами. Додає: інколи приходять на ніч четверо, інколи шестеро людей.

"Хто постукає в двері, тому й відкриваємо. Доставляє і поліція наша, і медики скеровують, і небайдужі громадяни, і соціальні працівники розповідають. Маємо теплий одяг. Ліжкомісць у нас, на жаль, немає", – зазначила Галина Шатецька.

Суспільне Волинь Відвідувач пункту обігріву

У терцентрі можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг, поїсти, – говорить працівниця кухні Галина Сидорук. Роботу розпочинає о 8:00, а на обід в заклад люди приходять вже з 11:30, – говорить жінка.

Суспільне Волинь

"Сьогодні в нас іде в меню салат з капусти, суп перловий, макарони, котлети, кава, вафлі і хліб. М'ясо три рази в тиждень, риба є, ковбасні вироби, сардельки. Супи, борщі у нас кожного дня", – зазначила Галина Сидорук.

Зі слів кухарки, на кухні працюють четверо людей, котрі наразі готують для сотні відвідувачів.

Суспільне Волинь Галина Сидорук

Приходить до пункту обігріву не вперше 51-річний лучанин Валерій Гунько. Чоловік говорить: не має місця для ночівлі.

"Зараз ніде не живу. У 2014 році сюди приходив, зараз приходжу. Ну якось так..." – повідомив лучанин.

Суспільне Волинь Валерій Гунько

З початку року в цілодобовий пункт обігріву луцького терцентру звернулося 14 людей без постійного місця проживання, – додала соціальна працівниця Світлана Синюк.

"Ведемо статистику, записуємо все з їхніх слів. Зазвичай, документів в них немає. Минулого року за весь період холодний було 16 осіб, але ще протягом року добавлялися, то в загальному їх було – 22 людини", – зазначила соцпрацівниця.

Суспільне Волинь Соціальна працівниця

Загалом у Луцьку та в області діє всього 75 стаціонарних пунктів, де можна зігрітися у мороз і негоду, – розповів Суспільному речник рятувальної служби Володимир Нестеров. Мобільні пункти обігріву розгортатимуть, коли буде понад 15 градусів морозу.

У січні, зі слів синоптикині Волинського гідрометцентру Валентини Набоки, погода буде нестійкою.

"Після того циклону знову зайде холодне повітря і морози посиляться. На Водохреще поки що ніхто сильних морозів не жде, але при проясненні може бути до 10-15 морозу вночі. У нас утримується температура з різкими змінами тиску і з температур", – додала синоптикиня.

Що відомо

З 24 листопада в Луцькій територіальній громаді у зв'язку з погіршенням погодних умов організували роботу семи цілодобових пунктів обігріву.

11 січня до медичного об'єднання Луцької тергромади госпіталізували 27-річного Олександра Ящука, який перебував у пункті обігріву в Луцьку. Через глибоке обмороження обох стоп чоловіку призначили операцію.

У шести селах Луцької громади та місті Луцьку працюють стаціонарні пункти обігріву. Заклади відкриті у випадку, коли денна температура повітря сягає 10 градусів морозу.

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