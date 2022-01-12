У лікарні Луцька чоловіка готують до операції через обмороження стоп

У медичному об'єднанні Луцької тергромади готують до хірургічної операції 27-річного Олександра Ящука через глибоке обмороження обох стоп, – повідомив Суспільному завідувач опікового відділення лікарні Роман Трач.

Зі слів лікаря-комбустіолога, зараз 27-річний чоловік перебуває у стаціонарі, де йому проводять патогенетичну терапію та готуються на оперативного втручання.

"Йде друга доба після того, як він звернувся за медичною допомогою. На цей момент ми боремося за те, щоб максимально зберегти кінцівки, так як в нього глибоке відмороження обох стоп. Визначаємося з рівнем демаркації – це така лінія, що показує, де відмерлі тканини, а де живі", – розповів медик.

Роман Трач зазначив: оперуватимуть чоловіка 13 січня під загальним наркозом.

Суспільне Волинь

Як розповів Суспільному Олександр Ящук, йому не було де ночувати, тож звернувся в пункт обігріву територіального центру соціального обслуговування на вулиці Данила Галицького, де перебував кілька днів.

"Це було з 31 грудня на 1 січня було, на Новий рік. То трохи випив і на лавці заснув, бо не міг іти. Холодно було, вирішив піти туди, бо там бачив пункт обігріву. Зняв взуття, хотів ноги помити... Черговий сфотографував, подзвонив до завідуючої і вона сказала викликати швидку", – розповів пацієнт.

Суспільне Волинь

Зі слів завідувача опікового відділення медоб'єднання Луцької тергромади Романа Трача, цієї зими за допомогою до лікарів звернулися троє людей. Додає: Олександр Ящук має найважчі наслідки.

"Цей пацієнт третій. На щастя, в перших двох випадках було локальне обмороження і люди пішли додому без особливих тяжких наслідків в результаті холодової травми", – зазначив лікар-комбустіолог.

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