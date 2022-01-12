"Не впорався з керуванням". На Вінниччині в аварії загинули дві людини

12 січня, у Вінницькому районі поблизу м. Липовець зіштовхнулись дві автівки. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Фото: ГУНП області
Попередньо, 41-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Volvo.
Водій "ВАЗу" та його 35-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події.
Кермувальник іншого авто не постраждав.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції.
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