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"Не впорався з керуванням". На Вінниччині в аварії загинули дві людини
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"Не впорався з керуванням". На Вінниччині в аварії загинули дві людини

Юлія Бараболя
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"Не впорався з керуванням". На Вінниччині в аварії загинули дві людини У м. Липовець зіштовхнулись дві автівки. Фото: ГУНП області

12 січня, у Вінницькому районі поблизу м. Липовець зіштовхнулись дві автівки. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

На Вінниччині внаслідок аварії загинули дві людиниФото: ГУНП області

Попередньо, 41-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Volvo. 

На Вінниччині внаслідок аварії загинули дві людини

Водій "ВАЗу" та його 35-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. 

Кермувальник іншого авто не постраждав.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

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