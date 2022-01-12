Як живуть собаки у Хмельницькому притулку-стерилізаторі взимку

2 великих тюки соломи потрібно Хмельницькому притулку-стерилізатору "Надія" під час морозів, аби утеплити нею будки собак. Про це розповів завідувач притулком Олег Кошовий. Що ще потрібно тваринам взимку, розповість Суспільне.

Два тижні тому у притулку-стерилізаторі "Надія" з'явився новий пес. Клички він ще не має, розповідає завідувач притулком Олег Кошовий. За його словами, називати тварину будуть нові господарі. Сюди собака прийшов сам, додає Олег Кошовий: "Просто-напросто викинули. Собачка дуже розумна, молода, видно, що домашня, бо вміє лапою відкривати двері. Він прийшов звечора. Сторож намагався його нагнати, бо тут ґвалт стояв на території. Ну, чужа собачка появилася, звісно, всі почали хвилюватися. А він все вертався, і довелося його залишити".

Олег Кошовий розповідає: в їхньому притулку живуть 200 собак. Тварини знаходяться у вольєрах, у них є буди. Заздалегідь, каже Олег Кошовий, заготовляють солому. Взимку нею утепляють буди. Цьогоріч це допомагали робити волонтери.

В окремому приміщенні живуть собаки після стерилізації або хворі. За словами Олега Кошового, таким тварина потрібно більше тепла: "Це був корівник закинутий. Тут не було вікон, дах протікав, купа сміття. Ми десь дві вантажівки сміття викинули звідси. Ну, і навели тут лад".

Люди принесли сюди картон та старі речі, якими також утеплятимуть буди, розповідає Олег Кошовий. Їх для собак змайстрували працівники притулку. Матеріали для буд принесли благодійники. Олег Кошовий каже: є потреба в дровах. Їх використовують під час приготування їжі для тварин.

Годувальниця притулку Лілія Вольська розповідає: на день для чотирилапих потрібно 50 кілограмів крупи та 120 літрів бульйону для того, щоб зварити кашу. Вранці дають сухий корм. До каші, каже, додають м'ясо, ковбасу. Порція, каже, залежить від розміру собаки: "Буває на вольєр, якщо великий, то майже відро йде каші".

Олег Кошовий каже: ковбаси та м'ясо для бульйону зберігають у холодильниках. Воду для тварин взимку підігрівають та роздають після їжі. Додає: "З бюджету міста виділяють кошти на годування 158 тварин. А решта - це допомога небайдужих людей, волонтерів, благодійних організацій". Ця допомога, додає, дозволяє годувати тварин двічі на день.

За словами головної економістки комунального підприємства "Спецкомунтранс" Наталії Кольцової, з міського бюджету в рік на харчування тварин у притулку виділяють 700 тисяч гривень.

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